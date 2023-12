Futebol, fé e entregas marcam os 64 anos de Diadema e os 69 de Mauá

Diadema e Mauá completaram nesta sexta-feira, respectivamente, 64 e 69 anos, com entregas de obras e serviços à população e momentos de fé, como as missas comandadas pelo bispo diocesano do Grande ABC, dom Pedro Carlos Cipollini, que abriu as comemorações de Diadema com celebração pela manhã na Igreja Matriz e outra à noite em Mauá, também em homenagem ao município e que marcou o primeiro ano da elevação da Igreja Matriz a Santuário Diocesano de Nossa Senhora da Imaculada Conceição.



Em relação a serviços e obras, a população de Diadema passou a contar ontem com a segunda unidade do Cais (Centro de Atenção à Inclusão Social), inaugurado no fim da manhã pelo prefeito José de Filippi Júnior (PT), no Jardim Canhema, dentro da programação de comemoração do aniversário da cidade.



O novo espaço vai oferecer, por exemplo, atendimento educacional especializado, grupo de orientação e formação para famílias, itinerância em 91 escolas para atender professores em horário de trabalho, 25 salas com recursos para serem utilizados no contraturno escolar e atividade física adaptada.

MAUÁ

A comemoração pelos 69 anos começou com a entrega da revitalização do campo de futebol da Vila Assis. O prefeito Marcelo Oliveira (PT) deu pontapé inicial da partida que marcou a nova estrutura do equipamento, agora em gramado sintético. À noite, ele participou da missa em homenagem ao município, que serviu também para comemorar o primeiro ano de elevação da Igreja Matriz a Santuário Diocesano.