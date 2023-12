Santo André espera recorde de doações no Natal Solidário

Foi dada a largada para a comemoração anual da Feira do Natal Solidário de Santo André. O primeiro dia do evento, ocorrido nesta sexta-feira (8), contou com atrações musicais, uma grande opção gastronômica e passatempos recreativos. Além do divertimento, a celebração tem como objetivo arrecadar alimentos para entidades sociais do município. Segundo o prefeito Paulo Serra (PSDB), neste ano é esperado um recorde na quantidade de arrecadações.

O show que abriu o Natal Solidário ontem foi do ex-vocalista da banda Cidade Negra, Toni Garrido, que colocou os visitantes para dançar ao som de Dowtown, Girassol, entre outras. Além do artista, a Banda Marolado animou a noite misturando rock com reggae.

De acordo com o prefeito, que esteve no evento para dar início às festividades, a festa natalina já se tornou uma tradição. “Santo André tem um diferencial nos eventos. Contamos com grandes shows e atividades culturais, mas o que mais importa é ajudar quem precisa”, disse o chefe do executivo.

“Não tenho dúvidas que novamente vamos bater o recorde de arrecadação, pois esse ano o Paço está mais especial. Além da feira, temos o Paço Encantado. A expectativa é muito positiva”, complementou. O Paço Encantado conta com roda gigante, carrossel, uma árvore de Natal de 22 metros de altura e outras atrações.

O morador de São Bernardo Rodrigo Russo, 45, cruzou parte do Grande ABC para curtir a festividade. “Vou em eventos de São Bernardo também, não enxergo como concorrência, mas acho que todo evento de Santo André é muito importante. É bem organizado e gosto muito”. Além do prefeito, estiveram presentes na abertura do evento a deputada estadual e primeira-dama, Ana Carolina Serra (Cidadania), e alguns secretários municipais. A deputada observou que a cidade se tornou referência na questão de solidariedade. “A gente fala que o Natal é o ano todo. Está aqui mais uma prova da solidificação da solidariedade andreense, que deve perdurar o ano todo”, falou.

A Prefeitura de Santo André estima arrecadar na edição deste ano alimentos que possam atender cerca de 50 mil pessoas em situação de vulnerabilidade.

Neste sábado (9), a Feira do Natal Solidário terá a apresentação da banda KLB como show principal da noite. Já amanhã, a cidade relembrará os principais sucessos de Michael Jackson, com o show cover de Rodrigo Teaser. O evento começa às 12h. A entrada é 2Kg de alimentos não perecíveis.