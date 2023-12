Corinthians e Palmeiras virão duas vezes à região

Os três clubes do Grande ABC que vão disputar o Campeonato Paulista da Série A1 já conhecem as suas trajetórias. Divulgada anteontem pela FPF (Federação Paulista de Futebol), a tabela prevê quatro visitas dos times grandes à região na primeira fase (veja todos os jogos dos times da região na arte ao lado). Caso os times do Grande ABC se classifiquem, poderá haver mais jogos com os grandes na região.

Corinthians e Palmeiras virão duas vezes, enquanto o Santos, apenas uma. O primeiro a pisar no Grande ABC em 2024 será o Corinthians, que enfrentará o São Bernardo FC no Estádio 1º de Maio no dia 28 de janeiro. Logo em seguida, no dia 31 de janeiro, será a vez do Santos visitar a região para enfrentar o Água Santa, em Diadema.

O Palmeiras virá ao Grande ABC duas vezes em um intervalo de três dias. Primeiro para encarar o Ramalhão, em 10 de fevereiro, no Estádio Bruno José Daniel, e depois, no dia 14, em duelo contra o São Bernardo FC, no 1º de Maio. Por fim, o Corinthians retorna para enfrentar o Água Santa, no dia 10 de março, na Arena Inamar.

A tabela do Paulistão também prevê três clássicos regionais, sendo Santo André x Água Santa, no dia 28 de janeiro; São Bernardo x Água Santa, em 3 de março; além de São Bernardo x Santo André, no dia 18 de fevereiro.

O Campeonato Paulista está previsto para terminar em 7 de abril.