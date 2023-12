São Bernardo mantém bibliotecas do Rudge Ramos e Baeta fechadas

Quase dois anos depois do fechamento da tradicional Biblioteca Municipal Malba Tahan, no Rudge Ramos, a Prefeitura de São Bernardo, sob comando de Orlando Morando (PSDB), ainda não reabriu o espaço. A promessa da gestão tucana era transferir o CAV (Centro de Audiovisual) ao local que abrigava a biblioteca desde 2000 – estava instalada no Rudge desde 1976 –, mas o prédio segue fechado e sem manutenção desde março do ano passado. Pior é para moradores do Baeta Neves e região, que estão sem biblioteca desde março de 2020, quando o mundo enfrentava o início da pandemia de Covid-19.

Na entrada da unidade há um aviso em folha sulfite colocado pela Prefeitura, que diz que “a Biblioteca Malba Tahan, a partir de 23/3/22, estará de portas fechadas, e irá para outro espaço a ser divulgado em breve”. À época, a Prefeitura informou ao Diário que “a mudança do Centro de Audiovisual para o local está sendo organizada e será concretizada nos próximos meses”. No entanto, 21 meses depois, nenhuma das promessas foi cumprida pela gestão tucana.

Moradora do bairro, a costureira Neide Oliveira, 71 anos, frequentava o espaço com o neto Gustavo, de 9 anos. Eles foram pegos de surpresa no ano passado ao irem à biblioteca e encontrarem as portas fechadas em plena segunda-feira.

“Ele sempre vem da escola e fica na minha casa durante a tarde, e a mãe vem buscar à noite. Ele chegou e disse que a professora tinha pedido para a turma ler um livro e fomos até a biblioteca ver se tinha. Quando chegamos, estava tudo fechado e com a placa que está lá até hoje. O mais estranho é que nem os funcionários nos avisaram que ia fechar. Talvez nem eles soubessem. Foi um choque não só pelo fechamento, mas pela falta de informações. A gente ligava na Prefeitura e ninguém falava nada”, comentou.

Dois meses depois do fechamento, o Diário conversou, por telefone, com um funcionário da biblioteca, que informou que todo o acervo seria distribuído para outras unidades, indicando que o espaço não seria realocado. Procurada pelo Diário nesta semana, a Prefeitura não respondeu se pretende reabrir a Malba Tahan em outro local, nem deu prazo para a transferência do CAV.

Além dela, a Biblioteca Manuel Bandeira, instalada no Baeta Neves, foi fechada em março de 2020, no início da pandemia e não reabriu mais – a unidade era mantida desde 1979. Em maio do ano passado, a Prefeitura informou ao Diário que o espaço passava por “processo de reorganização para contar, também, com um centro de referência em jogos eletrônicos, fruto de parceria entre as secretarias de Esportes e Lazer e Cultura e Juventude”. No entanto, 19 meses depois, o espaço localizado dentro do Crec (Centro Recreativo, Esportivo e Cultura) Deputado Odemir Furlan, conhecido como Baetinha, está abandonado e vazio.

Em que pese a nota da gestão Morando ao jornal no ano passado, uma funcionária do Crec, que não quis se identificar temendo retaliações, contou ao Diário, nesta semana, que a biblioteca não será reaberta.

“Tudo o que estava aqui foi transferido para a biblioteca do Centro. Inclusive, já foi feito o pedido para a Prefeitura retirar o registro do espaço para que ele não apareça mais no Google, porque algumas pessoas continuam vindo aqui achando que está funcionando”, disse.

Questionada pelo Diário, a Prefeitura não informou se a biblioteca foi fechada permanentemente e qual será a utilidade do prédio.