Brasil tem Ana Patrícia e Duda e George e André nas semifinais do Finals de Vôlei de Praia

Ana Patrícia e Duda no feminino e George e André no masculino serão os representantes brasileiros nas semifinais do Finals do Circuito Mundial de Vôlei de Praias, que está fechando a temporada em Doha, no Catar. Tainá e Victoria bateram na trave, ao caírem nas quartas de final.

Com campanha perfeita de quatro vitórias, Duda e Ana Patrícia, que formam a principal dupla feminina do País, se garantiram com antecedência às semifinais, sem a necessidade de disputa das quartas de final.

Uma das semifinais do feminino poderia ser totalmente verde e amarela, mas Tainá e Victoria acabaram eliminadas nas quartas. Depois de abrirem o dia com 21/15, 18/21 e 25/23 sobre as australianas Mariafe del Solar e Taliqua Clancy, medalhas de prata em Tóquio-2020, ainda pela fase de grupos, elas acabaram superadas pelas alemãs Svenja Müller e Cinja Tillman, com 18/21, 21/14 e 15/9 e que enfrentam Ana Patrícia e Duda.

A classificação de George e André veio no encerramento dos jogos das quartas de final desta sexta-feira em Doha. E com triunfo gigante diante dos italianos Samuele Cottafava e Paolo Nicolai, por 2 a 0, parciais de 21/18 e 21/19.

A busca por vaga na decisão será dura. Neste sábado, os brasileiros terão nada menos que os campeões olímpicos pela frente. Em jogo marcado por volta de 10h (de Brasília), desafiam o bom entrosamento dos noruegueses Anders Mol e Christian Sorum, líderes do ranking, principais favoritos do torneio, e de quem já perderam em Doha na fase de grupos.