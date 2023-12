Aline Wirley explica motivo de sumiço nas redes: - Fui de uma criança para três

Um é pouco, três é demais! Aline Wirley abriu o jogo e explicou o sumiço nas redes. E ele é simples: as duas crianças que o ela e o marido, Igor Rickli, estão adotando. A cantora contou nos Stories que as demandas da fase de adaptação das crianças com a família estão tomando conta das responsabilidades dela.

- Eu dei uma sumidinha aqui, é que eu fui de uma criança para três crianças. E minha gente, olha, as demandas, não só do processo, as demandas de criança normal, as demandas do processo de adoção, as demandas emocionais de todos da família... É muita coisa pra dar conta, pra administrar. E principalmente, no meu caso, para me auto-observar o tempo todo., disse.

Aline contou que o processo de adoção está mexendo muito com ela, mas que está de volta para as redes. Além disso, contou sobre o lugar em que a família se encontra: o município de Novo Airão, no Amazonas, e a cantora define o hotel em que estão hospedados, um lugar dos sonhos.

- É um processo transformador para todos nós então eu falei Meu Deus deixa eu estacionar aqui um pouco. Mas estou de volta, e eu estou em um lugar... um lugar que eu vou mostrar pra vocês. Maravilhoso!, e posteriormente mostra o lugar aos seguidores.

Ela e Igor contaram recentemente sobre o processo em um vídeo e explicaram que estava sendo muito rico e desafiador estar nessa fase:

- Estamos felizes. Esse processo de convivência está sendo lindo e necessário. Realmente se apresentam muitas coisas. Mas está sendo muito rico e desafiador. A adoção não é só sobre amor, mas responsabilidade, sobre compromisso. Está chegando o dia da nossa audiência. Esperançosos para daqui a pouco voltar para a casa com os nossos filhos., disse Igor ao lado de Aline.

E completou:

- A gente está conseguindo nesse processo todo pela buscativa, que é uma forma que o Conselho Nacional de Justiça achou de facilitar crianças mais velhas e fora do perfil serem adotadas. Geralmente a busca maior são por crianças mais novas. Falta pouco.