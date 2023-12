Após viverem par romântico em novela, Marina Ruy Barbosa e Romulo Estrela voltarão a se encontrar em evento

Ah, a magia do Natal! Após comoverem o público com o casal Amália e Afonso da novela Deus Salve O Rei, os atores Marina Ruy Barbosa e Romulo Estrela estarão de volta lado a lado na Parada de Natal que acontecerá no próximo domingo, dia 10 de dezembro, na Oscar Freire, em São Paulo.

Em celebração aos 95 anos da marca Kopenhagen, o evento contará com defiles e muitas atividades para as famílias. Presente na agenda noturna da programação, Romulo Estrela, de 39 anos de idade, está previsto para chegar no local às seis horas da tarde e, assim, abrir as festividades da parte da noite.

Já a atriz, uma das grandes embaixadoras da marca, chega trinta minutos após o ator global para acompanhá-lo neste primeiro momento. Como fica o coração das eternas viúvas de Deus Salve O rei com isso, gente? Pelo menos vamos matar um pouco da saudade vendo eles juntinhos!

Mas, calma que não acabou! Para finalizar, Ruy Barbosa, de 28 anos de idade, ainda está cotada para participar do desfile noturno que ocorrerá a partir das sete e meia da noite. A atriz estará acompanhada de um carro alegórico todo iluminado e junto das mais diversas atrações.