Internado, Zé Neto faz primeira aparição após acidente: - Só agradecer as orações

Notícia boa tem que comemorar! Zé Neto apareceu em um vídeo gravado por seu parceiro Cristiano agradecendo as orações feitas pelos fãs da dupla. No vídeo também aparecem Natália Toscano, esposa de Zé, o produtor da dupla e a mãe do cantor, Vera Toscano.

Por ainda estar internado, o cantor não está com acesso ao celular, mas agradeceu as mensagens e as orações dos fãs:

- Só agradecer as orações de cada um de vocês. Eu não estou acompanhando muito, to sem celular. Desci da UTI hoje, agora que eu vou pegar meu celular na mão para eu ver as mensagens., disse Zé.

Olha quem apareceu por aqui!!!! Obrigado a cada um de vocês pelas orações, carinho, pensamentos positivos! Muito obrigado mesmo!, legendaram o vídeo.

Relembre o acidente

Na última terça-feira, dia 5, fãs, amigos e familiares de Zé Neto, da dupla com Cristiano, levaram um susto ao saber que o sertanejo havia sofrido um acidente de carro. O veículo que transportava o cantor capotou na BR-153 ao colidir com uma carreta. O acidente ainda envolveu outros dois carros e deixou cinco pessoas feridas, incluindo Zé.

O sertanejo foi socorrido e levado para um hospital na cidade de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. De acordo com o novo boletim médico divulgado na última quinta-feira, dia 7, pelo Hospital de Base de São José do Rio Preto, onde o artista está internado, o cantor da dupla com Cristiano teve alta da UTI e já foi transferido para o quarto.