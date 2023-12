Seleção brasileira ganha, vê Espanha perder e volta a sonhar com avanço no Mundial de Handebol

O que parecia impossível aconteceu e a seleção brasileira chegará à rodada de domingo com chances de classificação às quartas de final do Mundial de Handebol da Escandinávia (Dinamarca, Suécia e Noruega). Em uma sexta-feira perfeita, as brasileiras ganharam bem da Argentina, por 33 a 19, e viram a favorita Espanha ser superada pela República Checa por 30 a 22.

A vaga entre as oito melhores da competição, contudo, ainda continua bastante difícil, já que a seleção brasileira pode terminar com campanha idêntica da espanholas e o saldo de gols entre as classificadas seria decisivo. Além de ter de superar as checas por pelo menos cinco gols de diferença, o Brasil precisa que a Holanda ganhe da Espanha.

No reencontro com a Argentina após o título do Pan-Americano de Santiago, o Brasil repetiu a agressividade ofensiva ao mesmo tempo em que viu a goleira Gabriela Moreschi brilhar entre as traves.

Enquanto Gabriela defendia todos os ataques das hermanas - não foram tantos pelo ótimo posicionamento defensivo -, o ataque funcionava bem e não desperdiçava oportunidades. Bruna de Paula e Adriana foram as artilheiras , com cinco gols cada.

Mesmo com o placar elástico e com muitas atacantes se destacando, Gabriela Moreschi é quem acabou sendo eleita a MVP da partida. Agora o time de Cristiano Rocha espera que a estratégia se repita diante das checas pela manutenção do sonho de mais um título mundial após a conquista de 2013.