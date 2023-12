Campos Neto: atuação do BC tem possibilitado redução da inflação com custo relativamente baixo

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que a atuação tempestiva da autarquia vem permitindo controlar a inflação com custos relativamente baixos, em comparação com outros países. Mas ponderou que é preciso consolidar o processo.

"O Banco Central tem trabalhado para garantir a estabilidade do poder de compra de nossa moeda e aumentar a eficiência e produtividade no sistema financeiro nacional, promovendo assim o bem estar econômico da sociedade", disse Campos Neto, por vídeo enviada para um evento do Lide Rio de Janeiro, realizado no Rio.

A mensagem foi gravada em 28 de novembro.

"Diante de ambiente de elevada inflação e incertezas no cenário global, o Banco Central atuou de forma tempestiva, o que tem possibilitado a redução da inflação com custo relativamente baixo em comparação a outros países", afirmou Campos Neto na mensagem.

Conforme Campos Neto, as iniciativas do Banco Central implementadas nos últimos anos têm gerado maior inclusão financeira e proporcionado à população acesso a sistema financeiro mais moderno, competitivo e inclusivo.

"Apesar de todas as conquistas, estamos cientes de que temos muito trabalho pela frente", ponderou o presidente do BC, enfatizando: "É importante consolidar o processo de redução da inflação e avançar na nossa agenda de modernização do sistema financeiro", disse, citando o Pix, o Open Finance e o Drex.

Campos Neto foi homenageado no período da tarde desta sexta-feira, 8, como personalidade econômica do ano pelo Lide Rio.