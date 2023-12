Gisele Bündchen é flagrada chegando em ginásio com seu professor de Jiu-Jitsu, Joaquim Valente, em Miami

Mesmo sem assumir nenhum relacionamento desde que se separou do atleta Tom Brady, Gisele Bündchen continua sendo flagrada junta com seu professor de jiu-jitsu, o brasileiro Joaquim Valente, e faz com que seja apontado como novo affair da modelo.

Na última quinta-feira, dia 7, os dois foram vistos chegando juntos no ginásio do professor, em Miami. Porém, em outras ocasiões, Gisele esclareceu que ele era apenas professor de luta dos filhos.

Mas a convivência deles é tanta, que no último domingo, dia 4, a modelo compartilhou que passou da faixa azul para a roxa no esporte. Além de ter agradecido à academia da família de Joaquim e ter parabenizado o estabelecimento, que completou 30 anos de funcionamento.

Agora sou faixa roxa de jiu-jítsu. Obrigada, disse Gisele nas redes.