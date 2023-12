Wagner Moura surge em trailer de 'Sr. e Sra. Smith' e web reage; saiba como será a série

Wagner Moura fez uma rápida aparição no trailer da série Sr. e Sra. Smith, divulgado nesta quinta-feira, 7, e ficou entre os assuntos mais falados do X (antigo Twitter). A produção é uma nova versão do filme clássico de 2005. Assista ao trailer aqui .

O ator aparece rapidamente em uma cena de um jantar ao lado dos protagonistas e da atriz Parker Posey, mas foi o suficiente para chamar a atenção dos fãs brasileiros. Ele terá um papel recorrente no seriado.

Inspirada no longa com Brad Pitt e Angelina Jolie, a série terá algumas diferenças na trama. A história original segue um casal de assassinos de aluguel que, sem conhecimento, recebem a missão de matarem um ao outro. Já na nova versão, dois estranhos são contratados por uma misteriosa agência de espionagem, mas, para cumprirem sua missão, recebem novas identidades e precisam viver em um casamento arranjado como Sr. e Sra. John e Jane Smith.

A produção é estrelada pelo ator e cantor Donald Glover, que também é creditado como cocriador e produtor executivo ao lado de Francesca Sloane. A atriz Maya Erskine dá vida a Jane - ela substitui Phoebe Waller-Bridge, de Fleabag, originalmente escalada para interpretar a protagonista.

Além de Moura e Posey, Michaela Coel, John Turturro, Paul Dano, Alexander Skarsgård, Eiza González e Sarah Paulson também integram o elenco.

Hiro Murai, que já trabalhou com Glover em dois videoclipes, é responsável pela direção dos dois primeiros episódios. A produção chega ao Amazon Prime Video no dia 2 de fevereiro de 2024.

Este é apenas mais um dos projetos internacionais de Wagner Moura. O ator já tem uma carreira bem consolidada em Hollywood após o sucesso de Narcos, da Netflix, série pela foi indicado ao Globo de Ouro.

Ele também protagonizou o filme Sergio, sobre o diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello, ao lado de Ana de Armas, e integrou o elenco do filme O Agente Oculto e da série Iluminadas.