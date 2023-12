Sophie Turner é novamente vista aos beijos com aristocrata, Peregrine Pearson, meses após anunciar divórcio de Joe Jonas

A fila andou! Sophie Turner foi novamente vista aos beijos com o herdeiro da aristocracia britânica, Peregrine Pearson, enquanto se encontra em processo de divórcio com Joe Jonas, um dos cantores do Jonas Brothers. A atriz de Game of Thrones já havia sido vista junta com Peregrine durante um passeio, em outubro, que gerou especulações de internautas.

Peregrine é o filho mais velho de Michael Pearson, quarto Visconde Cowdray, cuja família tem um patrimônio líquido de mais de um bilhão de reais. Apesar de Sophie acumular economias de quase 60 milhões de reais, nem se compara com a fortuna da família do novo affair.

Separação de Joe Jonas

No dia 6 de setembro de 2023, Sophie Turner e Joe Jonas anunciaram publicamente que haviam se separado amigavelmente, depois de quatro anos juntos. Segundo informações do TMZ, o cantor teria decidido se separar após ver algo que o incomodou e considerou ser a gota d'água na decisão.

Fontes teriam revelado ao veículo que o integrante dos Jonas Brothers teve acesso a uma câmera circular de segurança e acabou flagrando a então esposa dizer ou fazer algo que o fez perceber que o casamento havia acado. Como não foi revelado o que exatamente Joe viu, os fãs estão com a pulga atrás da orelha e aguardando as cenas dos próximos capítulos.

O TMZ também já havia noticiado que a relação entre Joe Jonas e Sophie estava indo muito mal há pelo menos seis meses. Um fonte falou:

- Ela gosta de festas, ele gosta de ficar em casa. Eles têm estilos de vida muito diferentes.