Pesquisa de inflação do BoE apresenta queda na percepção e nas perspectivas de preços

Uma pesquisa do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) em parceria com o instituto Ipsos apresentou queda nas percepções de inflação entre os entrevistados. Solicitados a fornecer a taxa de inflação atual, os entrevistados deram uma resposta mediana de 7,5%, abaixo dos 8,6% em agosto de 2023, segundo o estudo. Além disso, a mediana das expectativas para a taxa de inflação no próximo ano foi de 3,3%, abaixo dos 3,6% em agosto de 2023.

Questionados sobre a inflação esperada nos doze meses seguintes, os inquiridos deram uma resposta mediana de 2,8%, inalterada face aos 2,8% de agosto de 2023, de acordo com a pesquisa.

Sobre as expectativas de inflação a longo prazo, como dentro de cinco anos, os inquiridos deram uma resposta mediana de 3,2%, acima dos 2,9% em agosto de 2023. Por uma margem de 69% a 6%, os entrevistados acreditavam que a economia acabaria mais fraca, em vez de mais forte, se os preços começassem a subir mais rapidamente, em comparação com 73% e 5%, respectivamente, em agosto de 2023.

Já 78% dos entrevistados disseram que as taxas de juros sobre serviços como hipotecas, empréstimos bancários e poupanças aumentaram nos últimos 12 meses, de 81% em agosto de 2023.

Enquanto isso, 3% dos entrevistados achavam que as taxas de juros haviam caído ao longo dos últimos 12 meses, inalterado em relação a agosto de 2023. Quando questionados sobre a trajetória futura das taxas de juros, 44% dos entrevistados esperavam que as taxas subissem nos próximos 12 meses, abaixo dos 63% em agosto de 2023.

Cerca de 40% dos inquiridos consideraram que as taxas de juro deveriam "descer", inalterados desde agosto de 2023. Já 29% consideram que as taxas de juro deveriam "permanecer onde estão", acima dos 26% em agosto de 2023. Quando questionados sobre o que seria "melhor para você pessoalmente", 21% dos entrevistados disseram que seria melhor para eles se as taxas de juros "subissem", abaixo dos 25% em agosto de 2023.

Foi pedido aos inquiridos ainda que avaliassem a forma como o BoE está a "fazer o seu trabalho para definir taxas de juro para controlar a inflação". O saldo líquido de satisfação, a proporção de satisfeitos menos a proporção de insatisfeitos, foi de -14%, acima dos -21% em agosto de 2023.