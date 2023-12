Opera: atualização do Lucid Mode melhora experiência com vídeos

Com a chegada do verão em todo o Brasil – e seus dias mais longos e luminosos – o navegador Opera aprimorou o Lucid Mode. A atualização deste recurso melhora a experiência visual dos usuários durante diferentes estações – principalmente o inverno europeu – e foi adaptado para se adequar também à realidade do verão brasileiro.

Um estudo publicado pelo Centro de Dependência e Saúde Mental, do Canadá, indicou que o calor, a umidade e os dias mais longos podem influenciar o humor do usuário e deixá-lo com depressão sazonal. Durante o verão, muitas vezes as pessoas desejam ficar em casa para se refrescar e, talvez, desfrutar de algum vídeo.

Por isso, o o Lucid Mode busca melhorias para trazer um ‘brilho extra’ aos conteúdos audiovisuais, tornando-os mais radiantes do que um dia ensolarado e removendo a baixa qualidade de vídeo da sua lista de preocupações sazonais.

O novo Lucid Mode oferece vídeos com brilho, nitidez e clareza superiores ao modo normal. Não apenas a tecnologia subjacente foi otimizada – resultando em um melhor desempenho do navegador e maior vida útil da bateria –, mas os usuários agora têm controle sobre o nível de aprimoramento do vídeo nas Configurações.

Após ajustarem a qualidade do vídeo de acordo com suas preferências, eles podem – ao passar o cursor sobre o botão do Lucid Mode em qualquer vídeo – clicar em um controle deslizante que permite aumentar a nitidez em tempo real.

Além do Lucid Mode aprimorado, o Opera também criou um papel de parede especial que proporciona imagens mais nítidas e uma sensação de luminosidade.

Além disso, a empresa gravou um podcast para discutir tecnologias visuais com especialistas, onde os usuários podem encontrar mais informações sobre como melhorar a experiência visual durante o uso diário.

Habilitando o Lucid Mode

O ícone do Lucid Mode aparece assim que o usuário acessa um site com conteúdo de vídeo, podendo ser ativado clicando no ícone com três estrelas. As melhorias no vídeo podem ser monitoradas em tempo real ao arrastar um controle deslizante da esquerda para a direita sobre o vídeo.

O nível de aprimoramento da qualidade do vídeo pode ser ajustado ainda mais nas configurações do navegador.

Para acessar o novo conjunto de papéis de parede, os usuários precisam ir em Configurações e clicar em “obter mais papéis de parede”, e então procurar pelos papéis de parede “Sunrise” e “Sunrise in Motion” que oferecem imagens com mais nitidez e luminosidade.

Para baixar o navegador Opera, clique aqui. Para visualizar o vídeo do Lucid Mode do Opera, clique aqui.