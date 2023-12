Haddad recebe comitiva de deputados de Minas Gerais nesta sexta-feira

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, recebe uma comitiva de deputados de Minas Gerais nesta sexta-feira, 8. O compromisso, incluído no período da tarde desta sexta, é o único que consta em sua agenda oficial.

O ministro já havia despachado da sede da Fazenda pela manhã.

A reunião ocorre em meio às negociações no âmbito do Regime de Recuperação Fiscal para uma extensão de prazo para que Minas pague suas dívidas com o governo federal.

Nesta semana, Haddad anunciou que o governo pediria ampliação do prazo para 31 de março de 2024. A expectativa é que até lá haja um acordo do governo estadual com o Congresso e com a União.

Além de Haddad, o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, participa da reunião. Estarão no encontro os deputados federais Odair Cunha (PT), Paulo Guedes (PT), Rogério Correa (PT), Ana Pimentel (PT) e Reginaldo Lopes (PT), além dos deputados estaduais Jean Freire (PT), Ulysses Gomes (PT), Beatriz Cerqueira (PT), Lohanna França (PV), Macaé (PT), Celinho do Sinttrocel (PCdoB) e Cristiano Silveira (PT).