Fitch vê resiliência na economia global e melhora projeções para PIB do planeta em 2023 e 2024

A Fitch Ratings melhorou as previsões para o crescimento da economia mundial este ano e no próximo, em meio aos sinais de resiliência nos Estados Unidos. A agência, no entanto, ainda espera uma considerável desaceleração à frente, diante dos efeitos do aperto monetário e os riscos associados à crise de liquidez no mercado imobiliário chinês.

Na edição mais recente do relatório de perspectivas globais, a instituição projeta que o Produto Interno Bruto (PIB) do planeta crescerá 2,9% em 2023, ou 0,4 ponto porcentual acima da estimativa anterior, de setembro.

A expectativa para a expansão em 2024 também foi elevada, de 1,9% para 2,1%.

Por outro lado, a Fitch reduziu a projeção para o avanço do PIB global em 2025, de 2,8% para 2,5%.

"Um impacto mais prolongado do aperto monetário aponta para uma desaceleração mais lenta em 2024, mas também uma recuperação subsequente mais fraca", explica a agência.