Sabrina Sato mostra filha cantando em inglês e dá show de fofura

Ao que parece, a veia artística de Zoe está começando a mostrar sua cara. Aos cinco anos de idade, a filha da apresentadora Sabrina Sato e do ator Duda Nagle encantou os internautas ao aparecer em um vídeo dançando e cantando a música Bad Romance, da cantora pop Lady Gaga.

Ao postar o momento, Sabrina brincou com a desenvoltura da filha.

Estou lascada, ironizou a estrela na legenda da publicação.

No fim de novembro deste ano, a pequena Zoe celebrou seu aniversário em uma festa que reuniu toda a família, incluindo a ex-sogra da apresentadora, Leda Nagle.

Sabrina e Duda ficaram juntos por sete anos e anunciaram no começo de 2023 o fim do relacionamento. Mas aparentemente, o ex-casal mantém uma boa relação, já que, recentemente, Sabrina revelou que fará uma ceia de Natal com a presença de Duda Nagle.