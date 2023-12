Lucas Lucco anuncia pausa na carreira: Preciso ficar 100%

O cantor Lucas Lucco anunciou pelas redes sociais que vai dar uma pausa na carreira para cuidar da sua saúde mental. Em carta para os fãs, o sertanejo disse que foi diagnosticado com Transtorno Afetivo Bipolar (TAB) e que teve várias crises da doença em 2023.

O TAB é caracterizado pela oscilação do comportamento da pessoa em duas fases: a de depressão e a de mania. Na primeira ligado à tristeza, e na segunda, as funções mentais ficam aceleradas, com muita energia.

No comunicado, Lucas Lucco disse que desde o dia 7 de novembro deste ano o problema ficou mais intenso e que ele resolveu buscar se tratar com um profissional especialista em TAB.

O artista ainda se desculpou pelos cancelamentos dos próximos shows:

Eu amo tudo que faço, amo o meu trabalho dentro e fora do palco, mas às vezes o TAB consegue me limitar muito e por isso preciso dessa pequena pausa. Peço desculpas às pessoas que iriam nos shows desse fim de semana, sinto muito, mas eu preciso ficar 100% pro meu filho, pro palco, pras empresas e pra realizar os sonhos e objetivos que ainda tenho a realizar.

Lucas Lucco é pai de Luca, de dois anos de idade, fruto da relação com Lorena Carvalho, com quem o cantor anunciou sua separação em março de 2022.

Na publicação, o cantor ainda refletiu sobre marcas do passado e a importância dos cuidados da saúde mental:

Tem feridas abertas que são invisíveis aos nossos olhos mas nem por isso deixam de ser muito... muito doloridas. Seja gentil com todo mundo porque você nunca sabe o que que aquela pessoa tá vivendo nos bastidores.