Preços do diesel permanecem acima de R$ 6 em rodovias do País em novembro, mostra IPTL

A rodovia BR-101 foi a mais cara para os motoristas abastecerem com diesel comum em novembro, com o preço do litro do combustível a R$ 6,26. Para o tipo S-10, os estados que ligam a rodovia Presidente Dutra tiveram a média mais alta, que fechou o mês a R$ 6,31.

Os dados são do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustível.

Já o diesel S-10 na BR-101 apresentou uma média de R$ 6,31, ficando apenas 0,06% abaixo da média registrada na rodovia Presidente Dutra, que marcou R$ 6,13 para o tipo comum. Na Régis Bittencourt, a média do diesel comum encerrou novembro em R$ 6,07, enquanto o S-10 alcançou R$ 6,17. Enquanto isso, na Fernão Dias, o preço médio do diesel foi de R$ 6, e o S-10 foi encontrado a R$ 6,23.

Segundo o diretor-geral de Mobilidade da Edenred Brasil, Douglas Pina, assim como na primeira quinzena do mês, todas as médias de preços do diesel comum e S-10 permaneceram acima de R$ 6 em diversas rodovias do país.

"Esta constante destaca a necessidade de compreender e abordar os impactos nos custos de mobilidade e logística em todos os estados do Brasil", disse Pina.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log, que possui 1 milhão de veículos, com uma média de oito transações por segundo.