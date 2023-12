Boletim médico de Zé Neto atualiza estado de saúde do cantor após acidente: Evoluindo positivamente

Zé Neto deu um susto muito grande em seus fãs e familiares após um acidente de carro na noite da última terça-feira, dia 5. O cantor foi internado no Hospital de Base de São José do Rio Preto, onde passou por uma cirurgia após ter três costelas quebradas e outros ferimentos.

Na manhã desta sexta-feira, dia 8, a equipe do artista publicou nos Stories do Instagram de Zé Neto atualizações sobre o quadro de saúde do cantor sertanejo. Depois de ter sido transferido para o quarto na última quinta-feira, dia 7, Zé Neto está respondendo positivamente aos tratamentos.

O Hospital de Base de São José do Rio Preto informa que o cantor Zé Neto permanece internado no quarto de enfermaria sob cuidados e observação da equipe médica. O quadro clínico do paciente vem evoluindo positivamente, estando ele consciente e orientado. Não há previsão de alta hospitalar.

Apesar das boas notícias, Zé Neto deve continuar sob os cuidados médicos por mais alguns dias para observação em decorrência do acidente automobilístico de grande impacto que ele sofreu.