Ana Maria Braga atende Big Fone, revela data de estreia de BBB24 e primeiro spoiler da casa é divulgado

O fim de ano está cada vez mais próximo e chegou a hora de ficar atento aos spoilers sobre o BBB24! Na manhã desta sexta-feira, dia 8, Ana Maria Braga surpreendeu os telespectadores ao atender o Big Fone durante o Mais Você e entregar a notícia de que falta exatamente um mês para a estreia da nova temporada do reality.

Ao colocar o telefone no ouvido, a apresentadora ouviu o recado do Big Boss:

- Atenção, preste muita atenção. Falta um mês para a estreia do BBB24. Espalhe essa mensagem para o máximo de pessoas que puder.

Em seguida, Ana declarou:

- Eu já estou ansiosa. Como eu sei que vocês também estão para ver o BBB, o Big Boss me contou em off que deixou um spoiler com algumas dicas sobre qual vai ser o tema da casa nessa nova temporada.

Atiçando a ansiedade do público, a TV Globo divulgou a informação de que a decoração da casa mais vigiada do Brasil será inspirada em contos de fadas. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, Tadeu Schmidt surge mostrando indicações de como será o cenário do reality, que ainda não foi divulgado em detalhes.

- Já posso imaginar esse novo lugar. E vocês, pescaram? Até dia 8.