Crianças salvam os preás. Zé do Norte eleito vereador. Que delícia o bolo do Taboão! A escadaria do Gilson...

Preá. Parece um ratinho, mas não é. Habita fendas ou tocas feitas por outros animais. Vive cerca de oito anos. Alimenta-se de sementes, raízes e tubérculos.

Fonte: Rede de Proteção Animal, Curitiba (PR).

Semana Diadema-Mauá 2023. Quando gravamos a entrevista com a historiadora Jayne Nunes dos Santos para o programa “Memória na TV” do DGABC-TV – ela que mora na Vila Aracy, em Mauá - sugerimos ao arquiteto Victor Huerta Arroyo que dedicasse uma crônica à cidade.

Victor, vocês sabem, é um peruano apaixonado pelo Brasil. Tanto que tem percorrido esse país de Sul a Norte, de Leste a Oeste, em busca da alma do nosso povo. Já escreveu três livros de crônicas sobre as cidades brasileiras. Por que não contemplar também Mauá?

Diante do apelo da “Memória”, Victor foi à Mauá, depois de visitar Ribeirão Pires, e escreveu a mais bela crônica da cidade. Hoje morando em São Caetano, Victor pensou também em Diadema. E lá fomos nós em sua companhia à antiga Vila Conceição.

QUE TARDE AQUELA...

Victor conhecia Renata Chaves, que trabalha no Paço de Diadema. Combinamos de nos encontrar ali, para um cafezinho. Com certeza o ar de Diadema inspiraria mais uma bela crônica.

Além do cafezinho, nos aguardava um bolo cremoso de fubá feito no bairro do Taboão.

Em torno da mesa aprendemos muito sobre Diadema pela verve de Arquimedes Andrade, que trabalha também no Paço. E sentimos todo o sentimento de Fátima Queiroz, filha do Zé do Norte, mais um migrante a se estabelecer em Diadema e que foi oleiro, metalúrgico e vereador.

A nos acompanhar, Maria Luísa Gagliardi, a Loli, a arquiteta que mais entende sobre a história de Diadema. Deu tempo de visitar o antigo bosque da Fonte, e ao nos retirar rumo ao ponto Imigrantes e ao ponto do ônibus para São Caetano, descemos pela escadaria construída pelo prefeito Gilson Menezes em direção à Avenida Antonio Piranga.

Já sabemos: Victor conseguiu elementos para a sua crônica em homenagem à Diadema. E o nosso cronista surpreende uma vez mais.

UM PEDIDO

Prefeito Filippi Júnior, a placa de inauguração da escadaria do Gilson precisa ser restaurada, quem sabe já para a festa de mais um aniversário oficial da cidade.

UMA HISTÓRIA

Arquimedes Andrade contou uma história de arrepiar. Houve época em que a cidade iria criar preás para enriquecer a mesa das famílias de Diadema. O projeto não foi adiante: as crianças protestaram ao saber que aqueles bichinhos tão meigos seriam criados para depois saciar a fome dos adultos. Lindo demais.

UM PROJETO

Ah, sim. O Paço de Diadema. Foi concebido para servir como hospício. Virou sede do governo municipal. Há um projeto para ser transformado em hospital.

Crédito das fotos 1, 2 e 3 – Projeto Memória

PARCEIROS DA MEMÓRIA. Terça-feira, 5 de dezembro de 2023. Fátima e a emoção ao falar do pai Zé do Norte, Arquimedes e a história das crianças que salvaram os preás, Renata, Victor e Loli na paisagem mais linda de Diadema: durante esta semana a gente vai falar ainda muito deste cenário que preserva a Mata Atlântica no Centro de Diadema e onde estivemos pela primeira em 1973

DIARIO HÁ 30 ANOS

Sábado, 11 de dezembro de 1993 – ano 36, edição 8567

NATAL – Diário promovia diversão gratuita em frente da sua sede, com o balé Quartier Latin e o Coral Pirelli.

SÃO CAETANO – O Shopping São Caetano abria suas portas ao público, com 120 das 160 lojas funcionando.

CULTURA & LAZER – Negritude Junior animava debut de sambistas no Club House, em Santo André: lançamento de seis discos pelo selo andreense Kaskata’s.

EM 11 DE DEZEMBRO DE...

1903 – De uma notícia no Estadão em sua edição de 30 de novembro (de 1903): “Pedimos providências contra o mau vezo de certos carroceiros que na travessa do Seminário conduzem os seus veículos em disparada, pondo em risco a vida dos transeuntes”.

1953 – General Motors do Brasil presenteava empregados com o abono de Natal.

Prefeitura de Santo André declarava de utilidade pública a Associação Paulista de Medicina e o Círculo Operário.

Grupo Escolar de Vila Marina, em Santo André, celebrava o encerramento do ano letivo e entregava diplomas aos formandos do curso primário.

NOTA – Ou muito nos enganamos ou o Grupo Escolar de Vila Marina é a atual Emeief Professor Joaquim de Carvalho Terra. Com a palavra, a direção da escola.

HOJE

Dia do Engenheiro

Dia do Tango, em alusão ao nascimento do cantor Carlos Gardel, ocorrido nesta data, do ano 1890, em Toulouse, França. Uma data sempre lembrada pelo colaborador Humberto Moura, de Santo André.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Duartina, considerado a Capital da Seda.

No Mato Grosso do Sul, Bataguassu, Corguinho e Sidrolândia.

No Rio Grande do Norte, Carnaúba dos Dantas, Cerro Corá, Coronel Ezequiel, Grossos, Itaú, Januário Cicco, São Gonçalo do Amarante, São Miguel e São Vicente.

No Rio Grande do Sul, Farroupilha, Guaporé e Silveira Martins.

No Paraná, Campo Magro, Jardim Olinda e Paranapoema.

E mais: Mucurici (ES), Pirapemas (MA) e Pombos (PE).

Santo Dâmaso

11 de dezembro

O papa das Catacumbas, já que foi responsável pela restauração das catacumbas dos mártires. Era irmão de Santa Irene. Governou a Igreja de 366 a 384.

Ilustração: Canção Nova (divulgação)