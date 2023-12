Duas rodinhas na estação. As mulheres, de longo. Os homens, de chapéu. Eram brancas as porteiras...

O suplemento se chamava “Domingo em Mauá”, lançado em 1985 e que deu origem ao livro “De Pilar a Mauá”. Mas hoje, na Semana Mauá-Diadema 2023, queremos falar desta Memoria inicial, publicada em 6 de setembro de 1987.

A foto que aparece é a mais antiga da cidade, segundo o historiador Renato Dotta. Corria o ano de 1913...

Crédito da foto 1 – Banco de Dados; reprodução: Claudio Medice

TEMPO DO PILAR. As duas porteiras pintadas de branco resistiram muitas décadas mais...

MEMORIAL BENGALA AZUL

E atenção, boleiros. O Memorial Bengala Azul comemora os 39 anos do Azulão neste domingo no Estádio Anacleto Campanella.

A partir das 9h30, torneio de dominó.

Às 10h, show artístico-musical com Cristina Alves, caravana de Wilson Caboclo, Geraldo Berranteiro e grupo Vila do Sete. Entrada grátis.

Crédito da foto 2 – Projeto Memória

BENGALADAS. Agostinho Folco e Luiz Romano: o Memorial Bengala Azul resiste

DIARIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 10 de dezembro de 1993 – ano 36, edição 8566

MANCHETE – Cresce pressão de militares sobre Itamar (Franco, presidente da República).

DIADEMA – A cidade cria o projeto “Adoção de Praça”. Empresas interessadas poderiam explorar publicidade nos espaços que fizerem a manutenção.

ESPECIAL – Verão faz de Santo André a república dos bares. A repórter Marisa Lopes noticiava o “circuito dos balcões”.

“Um rodizio de chope, um bar com sala para squash e a nova casa da Twist’s são algumas das novidades no circuito de casas da cidade”, escrevia Marisa.

EM 10 DE DEZEMBRO DE...

1903 – Estavam proibidos os jogos de futebol nas ruas e praças públicas, por ordem expressa do chefe de polícia a todos os delegados da Capital.

1933 – Corinthians vence o Primeiro de Maio por 1 a 0 (gol de Anísio) e conquista o primeiro campeonato de futebol promovido pela LEMS (Liga Esportiva Municipal São-Bernardense).

HOJE

Dia Internacional dos Direitos Humanos

Dia do Palhaço

Dia do Sociólogo

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Indaiatuba.

No Piauí, Arraial, Demerval Lobão, Isaías Coelho e Miguel Leão.

Em Goiás, Cidade Ocidental e Novo Brasil.

No Rio Grande do Sul, Dom Feliciano e Guabiju.

No Paraná, Guarapuava e Santa Fé.

E mais: Dom Pedro (MA) e São Domingos do Capim (PA).

2º domingo do Advento

10 de dezembro

Apareceu João no deserto, batizando e pregando um batismo de conversão (cf. Folhinha Sagrado Coração de Jesus, Paulus/Vozes, 2023).

No segundo domingo do Advento, acende-se a segunda vela – a verde – símbolo da esperança.

Ilustração: Paula Dizaró/cancaonova.com