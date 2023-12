Bomba! Príncipe Harry afirma que foi obrigado a deixar família real

Parece que a paz está longe de reinar na família real britânica. Em uma carta enviada às autoridades do Reino Unido, Príncipe Harry afirmou que foi obrigado a deixar a realeza e que tem medo das consequências dessa decisão. Isso porque após Harry e Meghan Markle renunciarem suas funções reais em 2020, o governo britânico deixou de oferecer serviços de seguranças para a família do caçula da princesa Diana.

O casal, pais de Archie, de 4 anos de idade, e Lilibet, de 2, vive com os filhos em Montecito, na Califórnia, nos Estados Unidos. Mas, quando deixa a proteção de sua mansão no país norte-americano para visitar o Reino Unido se sente vulnerável. Harry descreveu no documento, divulgado pelo jornal norte-americano New York Post e pelo site do canal de TV Fox News, o medo que sente em relação ao futuro de sua família:

O Reino Unido é central para a herança dos meus filhos e um lugar onde quero que se sintam em casa tanto quanto onde vivem neste momento, nos EUA. Isso não pode acontecer se não for possível mantê-los seguros quando estão em solo britânico.

Ainda na carta, Harry fez menção à morte de sua mãe, princesa Diana, que faleceu em um acidente de carro em 1977:

Não posso colocar minha esposa em perigo assim e, dadas as minhas experiências de vida, estou relutante em me colocar desnecessariamente em perigo também.

As declarações de Harry chegam em um momento conturbado para a família real britânica. O livro recém-lançado Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy?s Fight for Survival (Na tradução livre para o português: Ultimato: Por dentro da luta por sobrevivência da Família Real e da monarquia) apontou Rei Charles III e a Princesa Kate Middleton como os responsáveis por falas racistas contra os filhos de Meghan e Harry.

Essas declarações preconceituosas foram reveladas pela atriz em uma entrevista à apresentadora norte-americana Oprah Winfrey, em 2021. No entanto, na ocasião, Meghan preferiu não expor os nomes dos autores das falas.

Até agora, nem o casal, nem a família real se pronunciaram sobre as informações divulgadas no livro.

Eita!