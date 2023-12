João Lucas abre intimidade com Sasha Meneghel e revela o que mais gosta de fazer pela esposa: Arrumar a mesa, limpar a casa

Casa arrumada, janta pronta e malas organizadas. É assim que João Lucas, de 23 anos idade, revelou que expressa seu lado romântico para sua esposa Sasha Meneghel, de 24 anos.

O cantor, que lançou a música Meu bem em homenagem à filha de Xuxa Meneghel, revelou ao jornal Extra que expressa seu lado romântico mais com atitudes de cuidado do que com palavras. João e Sasha se casaram em 2021 e, desde então, vêm compartilhando momentos fofos juntos nas redes sociais. Alguns cliques são acompanhados da Rainha dos Baixinhos com quem João afirma ter uma relação muito boa:

- Eu fui recebido por ela de forma natural. Quando o meu relacionamento com Sasha veio a público, eu já tinha um entrosamento muito bom com a família dela. Já tínhamos muita intimidade, eu já tinha ouvido muitos conselhos dela.

Durante a entrevista, o cantor revelou que chegou a compor também uma música com o marido de Xuxa, Junno Andrade.

- Ele queria fazer uma música sobre a experiência de milagre que teve após sofrer um acidente de moto na estrada. Fizemos um blues. Mas ele não chegou a gravar

No clipe de Meu bem, o cantor se declara para Sasha e divide com o público imagens do casal em diversos momentos, até mesmo filmagens inéditas do seu casamento.

- Sou um cara romântico. Não muito, mas sou. Por incrível que pareça, não sou muito bom com as palavras... Fico tímido ao ouvir declarações e elogios. Acho que minha linguagem de amor são os atos de serviço. Adoro preparar uma comidinha vegana pra ela, arrumar a mesa, limpar a casa, adiantar as malas quando a gente vai viajar.

João revelou que decidiu sair do mundo gospel porque percebeu que falava só com um público específico. Para completar seu pensamento, ele ainda declarou que se sentia desconfortável ao ver pessoas de seu antigo meio de trabalho com um modo de pensar bem diferente do dele - principalmente envolvendo temas políticos e relacionados a sociedade.

- Eu via comentários assim: Que voz bonita você tem! Mas o que quer dizer?. Só dentro da minha vivência a mensagem era óbvia. Além disso, passei a me sentir desconfortável em dividir um espaço artístico com pessoas que tinham um modo de pensar a política e a sociedade bem diferente de mim.

