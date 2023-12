Ana Hickmann analisa sua carreira: Descobri que queria usar minha voz para inspirar outras mulheres

Ana Hickmann está em uma nova fase de sua vida após agressão do ex-marido, Alexandre Correa. A apresentadora mostrou que está seguindo em frente e inspirando outras mulheres que infelizmente já passaram - e passam - pela mesma situação.

Em um novo vídeo em seu canal, Ana relembrou a sua carreira e falou sobre sororidade e empoderamento.

- Hoje quero compartilhar um pouco da minha jornada. E minha vida é uma celebração da beleza, da confiança, da empatia e do profissionalismo. Iniciei a carreira como modelo, desfilando em passarelas do mundo todo e confiança é a chave para brilhar na vida. Depois veio a minha carreira como empreendedora: em 2002 nascia a marca Ana Hickmann, disse.

Ana revelou que foi em 2004 que acabou se encontrando:

- Depois, em 2004, tive a oportunidade de me tornar apresentadora. Descobri que queria usar minha voz para inspirar outras mulheres a se sentirem poderosas, acreditarem em si mesmas, e seguirem seus sonhos.

E encerrou:

- Ser uma mulher empoderada não significa apenas conquistar o sucesso, mas também compartilhar o caminho para que outras mulheres alcancem o mesmo. É sobre cuidar e se preocupar com o bem-estar de todas nós.

Na manhã desta sexta-feira, dia 8, Ana ainda usou as suas redes sociais para mostrar uma obra de arte que recebeu de uma artista. No quadro é possível ver a apresentadora, o filho e o famoso cachorro Joaquim:

Bom dia com esse carinho em forma de arte!!! Como é importante receber esse apoio. Saber que não estou sozinha e que tenho vocês ao meu lado, me dá forças para continuar e me ajuda a entender o meu propósito. Daqui, envio todo o meu amor a cada um de vocês!!

Além da postagem, Ana mostrou que tomou um café da manhã muito bem acompanhada do seu filho, o Alezinho.

- Fala bom dia, Joaquim! Estamos todos aqui no café da manhã, o Alezinho ainda está dormindo um pouco, está um pouco sonadinho. Mamãe está com cara de amassada. Sim, os dias têm sido bastante longos, de muito trabalho, mas tenho que dizer que essa foi uma boa semana. Uma semana importante, estou muito feliz.