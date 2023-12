Anita Malfatti. Uma rosa. Um presente. As ruas eram de terra na Vila Conceição...

A história da rosa e da Anita Malfatti quem nos contou foi a professora Sylvia Ramos Esquivel. Vejam no recorte. Era 5 de setembro de 1987.

Diadema não tinha ainda seu Centro de Memória. A Divisão de Cultura zelava pelos assuntos memorialísticos. Ainda não conhecíamos Walter Carreiro (historiador), Loli (arquiteta) e a brava gente do futuro Centro de Memória. Então recebemos esta foto, publicada e descrita a seguir.

AMANHÃ – Memória conta a primeira história sobre Mauá

CIDADE EM CONSTRUÇÃO. Quadras abertas. Poucas casas. Muita vegetação. 1960. Prefeito e primeira-dama escreviam a história de Diadema

NAS ONDAS DO RÁDIO

E com vocês: os Beatles...

Texto: Milton Parron

Aproveitando a coincidência de mais uma turnê de Paul McCartney ao Brasil e a data do assassinato de John Lennon, 8 de dezembro, vamos apresentar três programas Memória sobre o início, a trajetória e o fim de um dos grupos musicais mais curtidos e mais amados em todo o universo, The Beatles.

Trechos de entrevistas, de shows, de ensaios, além dos hits gravados pela banda certamente trarão gratas recordações aos que viveram os mágicos dez anos de duração da banda – 1960 a 1970.

Os mais jovens também se encantam com as músicas e com a herança das modas e costumes que os Beatles nos legaram, basta atentar para a quantidade de shows e de público que os dois remanescentes do grupo, Paul McCartney e Ringo Starr, ainda reúnem. Afinal, Beatles forever, Beatles para sempre!

EM PAUTA. Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (86.3 e 90,9). Os cabeludos de Liverpool - I. Produção e apresentação: Milton Parron. Hoje, às 23h; amanhã às 7h, com reprise na sexta-feira, dia 15, às 22h. Também disponível nas principais plataformas digitais, no Spotify e no Apple PodCast.

Arquivo de Memórias Musicais

Apresentação: José Clóvis; produção: Solange Vieira Nolasco. Neste domingo, às 15h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9.

Canta Itália

A música, usos e costumes da Itália de todos nós.

Produção e apresentação, Marquitho Riotto. Quarta-feira, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9; e Rádio Web Spaghetti, de São Bernardo.

MEMORIAL BENGALA AZUL

O dia em que Milton Neves visitou o Azulão: Toninho, Agostinho Folco, Miltão, Dayse Garcia e Edvaldo

DIARIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 9 de dezembro de 1993 – ano 36, edição 8565

MANCHETE – F. Henrique admite negociar impostos.

DIADEMA & MAUÁ – Jorge Bem Jor faz show para 25 mil pessoas em Diadema; o palhaço Bozo reúne 250 crianças em Mauá.

CULTURA & LAZER – Botafogo apresenta-se em Santo André com o balé Quartier Latin.

EM 9 DE DEZEMBRO DE...

1903 – Roma, 24. O rei mandou distribuir 25.000 liras aos pobres de Piza.

1908 – No Brasil, as notas de 500 réis sofriam em dezembro o desconto de 20%.

1973 – Diário do Grande ABC anunciava: jornal será impresso em offset.

Santa Leocádia

9 de dezembro

Padroeira da cidade de Toledo, na Espanha, morta em 9 de dezembro do ano 304.

