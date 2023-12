A Igreja influenciou o 8 de dezembro. Mas duas relíquias se foram... ...a capela de Piraporinha... ...e a capela do Sertãozinho.

Pilar, em honra à Nossa Senhora do Pilar, outrora denominação do atual Município de Mauá, que se chamou Pilar Novo – para distinguir do Pilar Velho, de Ribeirão Pires.

Acuri ou Guacuri, nomes antigos dos campos entre São Bernardo e Santo Amaro, espaço que hoje forma o Município de Diadema.

Guacuri é hoje nome de uma vila no bairro Pedreira, em Santo Amaro.

Acuri/guacuri, nomes de uma palmeira e/ou palma.

Vários bens históricos se foram em Mauá e Diadema, entre eles essas lindas capelas, “que atrapalhavam o progresso”.

Crédito da foto 1 – Projeto Memória

SERTÃOZINHO. A capela de 1915, demolida para a passagem do Rodoanel Mário Covas

Crédito da foto 2 – Banco de Dados/News Seller (30-10-1966)

PIRAPORINHA. A capela do século XIX, demolida para a passagem do sistema trólebus

DIARIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 8 de dezembro de 1993 – ano 36, edição 8564

MANCHETE – Congresso dá apoio ao plano econômico do ministro Fernando Henrique.

HOJE

NAS ONDAS DO RÁDIO

Grande ABC e Você

Diadema & Mauá nas ondas do rádio...

...e a festa da Imaculada Conceição!

Produção e apresentação: José Carlos Pereira, que fez história na Publicidade do Diário. Consultora musical: Marilza Cunha Pereira. Amanhã, sábado, 7h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9

MEMOFUT

Reunião 159

Amanhã, sábado (9), das 9h às 13h, no Museu do Futebol, no Pacaembu

“Árbitros x Federações – algumas histórias (parte 2), com Gustavo Longhi de Carvalho.

Visita à exposição temporária “Futebol de Brinquedo”, no Museu do Futebol.

Lançamento do livro “Bola na rede: a literatura em campo” (vários autores).

Entrada livre.

Imaculada Conceição de Nossa Senhora

8 de dezembro

A Imagem da Imaculada Conceição, em Mauá, foi tombada em 2010 por sua importância cultural para a cidade.

Foto: Prefeitura de Mauá