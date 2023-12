5G: entenda o passo o passo para o sinal chegar aos municípios paulistas

Todos os 645 municípios do Estado de São Paulo estão autorizados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) a receber o sinal da internet 5G, desde a segunda-feira, 4 de dezembro. Até então, apenas 320 cidades contavam com essa novidade. A liberação pela Anatel se deu na faixa de 3,5 GHz, pela qual o sinal do 5G é transmitido. Isso não significa que a tecnologia, que oferece uma navegação até 100 vezes mais rápida e já está disponível em 145 municípios paulistas, será ativada imediatamente em todas as cidades paulistas.

Antenas menores

A liberação da Anatel é o primeiro passo formal para que as operadoras de telecomunicações invistam na infraestrutura para o 5G, que exige um número de antenas até 10 vezes maior que o 4G, mais próximas umas das outras e instaladas nos mais variados espaços, até mesmo em semáforos e fachadas de imóveis. São equipamentos pequenos – alguns do tamanho de uma caixa de sapatos –, posicionados de acordo com o número de usuários e do alcance do sinal. Por conta disso, é preciso que cada cidade atualize a chamada “lei das antenas”, que determina onde os novos equipamentos serão instalados. Outro passo é a realização de uma “limpeza de faixa”, que inclui a troca das antenas parabólicas de TV tradicionais pelas digitais, para evitar interferências com o 5G.

Frase

"Na hora de priorizar esse avanço do 5G, as empresas vão obviamente levar em consideração os municípios que já estão prontos para essa expansão, o que significa ter a faixa limpa e a legislação atualizada", diz Thiago Camargo Lopes, diretor de Projetos e Inovação da agência estadual de promoção de investimentos InvestSP, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Gestores locais de todo o Estado têm sido mobilizados desde abril para acelerar a atualização das leis das antenas e a troca das parabólicas.

Gargalo nas cidades

O desafio para a transição do 4G para o 5G é que as leis municipais que determinam onde as antenas de telecomunicações podem ser instaladas normalmente tratam de equipamentos de grande porte, como torres de transmissão, e não atendem às demandas específicas do 5G. Daí a necessidade da atualização dessas regras, que já foi concluída em algumas cidades e deve ser feita nas demais o quanto antes, segundo a expectativa do governo estadual.

Limpeza de faixa

A “limpeza” da faixa pela qual o sinal do 5G trafega consiste na troca das antenas parabólicas de TV tradicionais, que podem causar interferência, por parabólicas digitais. Os equipamentos antigos ainda são bastante comuns, principalmente em áreas rurais. O município que ainda não o fez já pode iniciar a limpeza da faixa. A substituição das antenas pode ser feita gratuitamente pelo Siga Antenado, organização sem fins lucrativos criada por determinação da Anatel pelas operadoras que ganharam a concessão do 5G para acelerar o processo de troca das parabólicas.

Papel das operadoras

Cabe às operadoras que venceram o leilão do 5G (Vivo, Claro, Tim, Oi) investir na infraestrutura necessária para a troca das parabólicas e iniciar a prestação do serviço. A decisão das empresas sobre onde ativar o 5G é tomada com base em questões comerciais e no cronograma da Anatel, que determina prazos máximos para a ativação do serviço com base no tamanho e na população de cada município. Porém, cidades que saem na frente no cumprimento dos passos teoricamente levam vantagem. Por outro lado, pode haver casos de ativação do 5G em municípios que ainda não cumpriram totalmente os passos, seja por se tratar de uma rede particular empresarial, por exemplo, ou por alguma questão estratégica da operadora. Porém, nesses casos o alcance e a qualidade do sinal são limitados.

Empregos em alta

Dados da Fundação Seade mostram que, no estado de São Paulo, o contingente de ocupados (24,2 milhões) aumentou 1,1% entre o 2º e o 3º trimestre de 2023. A ocupação cresceu nos serviços (272 mil), no comércio (62 mil) e na construção (8 mil), reduziu-se na agricultura (-8 mil) e na indústria (-63 mil) e permaneceu estável nos serviços domésticos. As 268 mil novas ocupações resultaram do acréscimo de 100 mil empregos com contribuição para a previdência social (formais) e 168 mil não contribuintes (informais).

Projeção do PIB paulista

O PIB do Estado de São Paulo recuou 0,2% no terceiro trimestre de 2023 na comparação com o trimestre anterior, já descontados os efeitos sazonais, aponta a Fundação Seade. A indústria registrou estabilidade (0%) e houve retração nos setores de serviços (-0,3%) e agropecuária (-1,4%). A taxa anual (últimos doze meses) avançou 1,6% do PIB e todos os setores registraram crescimento: 1,4% na agropecuária, 0,6% na indústria e 2,3% nos serviços. Diante dos resultados no terceiro trimestre do ano, a Fundação Seade alterou para baixo as projeções do PIB paulista em 2023, estimando mínima de 0,9%, média de 1,2% e máxima de 1,8%.

Setor de serviços desacelera

Segundo a análise, a diminuição do ritmo da atividade da economia paulista sofreu impacto das dificuldades da indústria, diante de taxas de juros elevadas, e da progressiva desaceleração do setor de serviços, que registrou taxa anual de 4,5% no início de 2023, passando a 2,3% em setembro. Em relação aos serviços, há uma acomodação da demanda já esperada após dois impulsos recentes, um registrado durante a pandemia, que fez crescer os serviços de informação e comunicação, plataformas de compras pela internet e de entregas em domicílio. O segundo diz respeito ao período a partir da retirada das medidas sanitárias, que aqueceu os serviços prestados às famílias.