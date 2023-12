Universal Kids Resort – O que sabemos sobre o novo parque

A Universal Destinations & Experiences, uma divisão da Comcast NBCUniversal, revelou o nome de seu primeiro complexo temático projetado especificamente para famílias: Universal Kids Resort. Localizado em Frisco, no Texas, nos Estados Unidos, e anunciado pela primeira vez no início deste ano, o local irá contar histórias da empresa para um público novo e mais jovem.

Universal Kids Resort

O Universal Kids Resort terá áreas temáticas imersivas que celebram a marca icônica da Universal, com entretenimento, humor e diversão – dando vida a seus amados personagens e histórias de maneiras que impressionarão os visitantes. Ele contará com atrações para toda a família, shows interativos e lúdicos, produtos exclusivos, locais divertidos de comida e bebida e encontros com personagens.

A área do resort também incluirá um hotel temático de 300 quartos, dando aos viajantes um lugar para ficar e brincar após o dia de aventura.

“O Universal Kids Resort inspirará a criatividade desenfreada das crianças por meio da imaginação, da descoberta e, o mais importante, do brincar”, disse Molly Murphy, presidente da Universal Creative. “Estamos projetando o resort para que crianças e famílias possam sentir a emoção de estar fisicamente imersas em suas histórias e personagens mais amados”, completou.

O complexo gerará impacto econômico imediato para a região, criando milhares de empregos, incluindo mais de 2.500 novos empregos na construção. Durante todo o projeto, a empresa permanecerá focada em garantir que o resort agregue valor e atenda positivamente a comunidade.

O grupo ainda não divulgou previsões para finalização das obras e inauguração.

