Dib passa por transplante de fígado; cirurgia é bem-sucedida

Ex-prefeito de São Bernardo, William Dib foi submetido a uma cirurgia de transplante de fígado. O procedimento aconteceu no dia 29 de novembro, no Hospital Nove de Julho, em São Paulo, e foi considerado bem-sucedido pela equipe médica. Dib está no quarto, em recuperação, com expectativa de alta para domingo.

Dib desenvolveu quadro de esteatose hepática avançada por gordura no fígado desenvolvida por diabetes e a equipe médica que cuida da saúde do ex-prefeito, liderada pelos médicos Wellington Andraus e Liliana Ducatti, recomendou o transplante. Desde março, Dib vem se preparando para o procedimento, com readequação alimentar, exercícios físicos e fisioterapia.

“Fomos comunicados no dia 29 de novembro que havia um fígado compatível com o do doutor Dib e no mesmo dia ele fez o transplante. Foi um tempo total da cirurgia, entre anestesia e o fim do procedimento, de sete horas, um período muito positivo. Ele ficou três dias em recuperação na UTI, já está no quarto, com exames em ordem, comendo bem e já caminhando. Está com previsão de alta no domingo, graças a Deus”, comentou Eduardo Grecco, médico da FMABC (Faculdade de Medicina do ABC) e genro do ex-prefeito de São Bernardo.

Com 75 anos, Dib está afastado da política eleitoral desde 2010, quando se candidatou, com sucesso, a deputado federal. Ele foi vereador, secretário de Saúde e prefeito de São Bernardo (entre 2002 e 2008). Neste ano, tem trabalhado na pré-campanha a prefeito do deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT).