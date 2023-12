Obituário - 10 de dezembro de 2023

SANTO ANDRÉ

Gilberto Leite da Silva, 87. Natural de Campo Grande (Mato Grosso do Sul). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jonas Lombardi, 83. Natural de Guaxupé (Minas Gerais). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 5. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Genezio Beraldi, 79. Natural de Cedral (SP). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 5. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Sebastião de Camargo, 77. Natural de São Carlos (SP). Residia em Utinga, em Santo André. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

Renata Mendes de Aquino, 46. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Flávia Adriana dos Santos Carvalho, 39. Natural de Salto de Pirapora (SP). Residia no Centro Alto de Pirapora. Autônoma. Dia 5, em Santo André.

Vinicius da Silva Dehn João, 23. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque dos Bancários, em São Paulo. Auxiliar administrativo. Dia 5, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

MAUÁ

Maria de Lourdes Barbosa Souza, 84. Natural de Limoeiro de Anadia (Alagoas). Residia na Vila Correia, em Mauá. Dia 5, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Lucilia Angélica da Silva, 77. Natural de Remanso (Bahia). Residia no bairro Feital, em Mauá. Dia 5, em Santo André. Cemitério em Remanso.