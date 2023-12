Obituário - 9 de dezembro de 2023

SANTO ANDRÉ

Marianna Peres Verengue, 94. Natural de Nova Europa (SP). Residia na Vila Alto de Santo André. Pensionista. Dia 4, em Santo André. Cemitério Municipal de Rinópolis (SP).

João Sebastião Luna, 90. Natural da Colônia Leopoldina (Alagoas). Residia no Centro de Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Roberto Vilela, 74. Natural de Santa Rita do Sapucaí (MG). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elenice Miranda, 73. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Angela Maria Ratão Tibúrcio, 58. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Industrial, em São Paulo, Capital. Dia 4, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Vera Lúcia Gamba Pereira, 63. Natural de Santo André. Residia no Jardim da Conquista, em São Paulo, Capital. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

Rogério Antonio Oliveira, 51. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Alexandre Marson, 78. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 4. Cemitério de Vila Euclides

Ugo Rossoni Neto, 75. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santa Rita, em Santos (SP). Dia 4. Cemitério de Vila Euclides.

Roberto dos Santos, 71. Natural de Arceburgo (Minas Gerais). Residia na Vila Viana, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Floripes Cardoso Silva, 90. Natural de Ibirá (SP). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 4. Cemitério das Lágrimas.

Dirce Colhaba de Souza, 78. Natural de Votuporanga (SP). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 4. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Geraldo Leandro da Silva, 58. Natural de Aguiar (Paraíba). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 4. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Vinicius Geovani Walter, 42. Natural de Canarana (Mato Grosso). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 4. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.