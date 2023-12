Obituário - 8 de dezembro de 2023

SANTO ANDRÉ

Ester Savério Mello, 79. Natural de Sabino (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marlene dos Santos Wincheski, 78. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Pensionista. Dia 3, em Santo André. Cemitério do Carmo, na Capital.

Nair Maria Tedesco, 73. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Deocílio Jesus de Souza, 66. Natural de Boa Nova (Bahia). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Pedreiro. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edison da Cunha Mesquita, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Silvana Lourenço da Silva Tavares, 54. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Autônoma. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sthefani Fernanda dos Santos, 30. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santa Adélia, em São Paulo, Capital. Dia 3, em Santo André. Memorial Planalto.

SÃO BERNARDO

Hyollanda Judith Fortunati Parizzato, 101. Natural de Conchas (SP). Residia na Vila Dayse, bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 3, em Santo André. Memorial Planalto.

Paulo Afonso Ferreira do Bomfim, 61. Natural de Patos (Paraíba). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 3, em Diadema. Memorial Jardim Santo André.

SÃO CAETANO

Euvaldo Barreto Pereira, 70. Natural do Morro do Chapéu (Bahia). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 3 de dezembro, em Santo André. Cemitério da Saudade.

Euripedes Mariano de Almeida, 69. Natural de São Paulo. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 3. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Teresa Maria da Silva, 90. Natural de Princesa Isabel (Paraíba). Residia no bairro Eldorado. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

Eliseo Vicente Martins, 82. Natural de Echaporã (SP). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 3. Vale da Paz.

Bernardino Barbosa da Silva, 81. Natural de Santa Brígida (Bahia). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

Edson de Souza Machado, 62. Natural de Diadema. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

Luzia Brigido da Silva, 52. Natural de Guaratinguetá (SP). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

Anderson de Santana Ramos, 40. Natural de Diadema. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

RIBEIRÃO PIRES

Maria Sicaba de Abreu, 94. Natural de Bom Jesus dos Perdões (SP). Residia no bairro Tecelão, em Ribeirão Pires. Dia 3. Cemitério São José.

Vergilina Moraes dos Santos, 86. Natural do Estado de São Paulo. Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 3. Cemitério São José.

Eulina da Silva Passos, 72. Natural de Presidente Jânio Quadros (Bahia). Residia no bairro Pouso Alegre, em Ribeirão Pires. Dia 3. Cemitério São José.

José Nelson Catingueira, 62. Natural de Itaguajé (Paraná). Residia no bairro Tanque Caio, em Ribeirão Pires. Dia 3. Cemitério São José.