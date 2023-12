40 anos da G-Shock: leilão beneficente tem relógio exclusivo em ouro 18 quilates

Em comemoração aos 40 anos da G-Shock, a marca anuncia a edição mundial única do modelo G-D001. O dispositivo é um modelo conceitual esculpido em ouro amarelo de 18 quilates. Artesãos poliram à mão cada parte do relógio. E não foi só isso: peças como a moldura de cima, a parte central, o fundo, os botões e o fecho passaram por etapas de corte e prensagem. Depois, cada peça recebeu um polimento especial para finalizar.

Em um gesto alinhado ao seu compromisso com um futuro sustentável, a marca decidiu levar o G-D001 a leilão. A exposição do produto ocorre em diversas localidades ao redor do mundo, incluindo Londres, Cingapura, Genebra, Taipei, Hong Kong e Nova York, no showroom da Phillips. Isso proporciona a oportunidade aos clientes de apreciarem o valor do produto em primeira mão.

O leilão começa de forma online neste sábado (9 de dezembro). No dia seguinte, ocorrerá o evento final em Nova York. Ele poderá ser acompanhado de forma remota ou presencial, e os lances poderão ser dados de qualquer parte do mundo, inclusive do Brasil, pelo site da Phillips. Todos os lucros obtidos com o leilão serão integralmente doados a organizações dedicadas à proteção e conservação do meio ambiente.

Inteligência Artificial

Desde o lançamento do primeiro G-Shock em 1983, o DW-5000C, até o notável G-D5000 de 2018, também em ouro, criado especialmente em comemoração aos 35 anos, a G-Shock sempre se desafiou a evoluir. Para o G-D001, uma combinação de veteranos da marca e jovens talentos uniram forças, empregando técnicas avançadas de IA. Já a moldagem foi obtida com processo de fundição por cera perdida, uma técnica tradicionalmente utilizada em joalheira.

Em julho, o engenheiro Kikuo Ibe, responsável pelo desenvolvimento do primeiro G-Shock em 1983, visitou o Brasil e enfatizou a inovação do seu projeto recente. “É uma combinação singular de tecnologia e sofisticação, incorporando pedras preciosas e ouro. Além disso, mantemos nosso comprometimento inabalável com o meio ambiente, promovendo um leilão em uma das mais renomadas casas de leilão de Nova York”, destacou.

Utilizando uma abordagem diferente no processo de design, a G-Shock integrou inteligência artificial para gerar um modelo 3D otimizado. O resultado é uma combinação de formas singulares e orgânicas presentes na moldura, pulseira e mostrador que introduzem uma estética inovadora e desafia as percepções tradicionais sobre relógios. Simultaneamente, esses designs auxiliam na diminuição do peso e elevam a resistência a impactos, compondo uma estrutura metálica criativamente única.

O fundo dos mostradores em transparência exibe os mecanismos internos. Esse design foi feito só para esse modelo com uma parte principal de metal, com rodas de silicone e peças de rubi para que os ponteiros girem adequadamente. Ele também tem uma célula solar que usa uma tecnologia inspirada nos satélites. Com o que a indústria espacial já aprendeu, esse relógio consegue pegar energia do sol de forma mais eficiente que outros. A luz entra por um espaço pequenininho onde mostra a data e ajuda o relógio a funcionar em várias coisas, até mesmo para acertar o horário ouvindo ondas de rádio.

É claro, que mesmo em todo o glamour do ouro, o dispositivo mantém o diferencial G-Shock com estrutura resistente a choques, resistência a água a até 200 metros, além do sistema de carregamento solar, controle de rádio multibanda 6, hora mundial, cronômetro, assistência de visibilidade para locais escuros e data. E, como se o relógio em si não fosse espetacular o suficiente, a embalagem é igualmente impressionante. Com formato de torre, a caixa apresenta um design vazado adornado com números dos modelos G-Shock antigos e atuais, e uma luz LED embutida cria um espetáculo de luz e sombra que conta a história da marca.