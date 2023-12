Diadema volta a contar com posto de perícia do IML

Na manhã de ontem, Diadema inaugurou um novo posto de perícias do IML (Instituto Médico Legal), após ficar dois anos sem o serviço. A cerimônia teve a presença do prefeito José de Filippi Júnior (PT), da vice-prefeita Patty Ferreira (PT), do superintendente da Polícia Técnico Científica do Estado de São Paulo, Claudinei Salomão, do diretor geral do IML, Vladimir Alves dos Reis, além de secretários municipais, vereadores, deputados e outras autoridades policiais da região. “Aqui será um lugar de perícias para atender pessoas que precisam de exame de corpo de delito e que foram vítimas de violência”, falou o prefeito. Que complementou. “A Prefeitura e o Estado precisam trabalhar juntos e reforçar parcerias e cooperações, sempre em prol da população, independentemente das nossas visões de mundo”.



Em forma de parceria, a Prefeitura de Diadema providenciou a locação do imóvel e disponibilizou para uso da Secretaria Estadual de Segurança Pública. A partir de agora, quando a população precisar de Laudo Pericial, não vai mais precisar se deslocar à cidade vizinha. O Posto IML – Perícias atenderá somente pessoas encaminhadas pelas Autoridades Competentes para fins de exames de corpo de delito e outros.

Por enquanto, o equipamento será utilizado apenas para perícias. Os serviços de necropsia vão continuar sendo feitos no IML de São Bernardo. A expectativa é que a situação mude com a contratação de novos funcionários e médicos por meio de concurso, previsto para o próximo ano.

O posto funcionará de quarta e quinta-feira, em horário comercial, e contará com um médico legista, dois administrativos e dois guardas municipais,

“Ninguém deseja por vontade própria utilizar os serviços do IML, mas é importante que a gente ofereça um posto digno e bem equipado para que as pessoas sejam bem atendidas. Nesse sentido, estamos fazendo mais contratações de pessoal e queremos acelerar também a volta do IML Necropsias para o município de Diadema”, prometeu o superintendente Claudinei Salomão.<EM>

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Benedito Mariano, agradeceu aos representantes do Governo do Estado e informou que a Prefeitura já concluiu a reforma das instalações do IML – Necropsias, visando também a futura volta daquele serviço. “É inconcebível que a população de uma cidade importante como Diadema, que tem Batalhão da PM e Delegacia Seccional, sofra com a falta de um IML completo”, disse.

O novo posto do IML – Perícias fica localizado na Avenida Sete de Setembro, 630 – Centro.