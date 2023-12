Charge - 08 de dezembro de 2023

As unidades de Santo André e São Bernardo do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) pretendem trabalhar em conjunto no próximo ano para superarem os desafios do setor produtivo. Dentre eles, a fuga de empresas da região.



A parceria foi oficializada durante a confraternização de fim de ano, realizada na noite de quarta-feira, com a participação de empresários das duas cidades. Na próxima semana ocorre a primeira reunião para tratar do tema e já há ações definidas para serem implementadas a partir de fevereiro de 2024.