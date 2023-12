Se aproximando da reta final de A Fazenda 15, peões desabafam sobre roça e Nadja troca farpas com Shayan

Chegamos ao top 10! A Fazenda 15 já está se aproximando da reta final da competição e os peões seguem determinados a permanecer no jogo. Após ser salva da Roça que eliminou Yuri e voltar para a sede, Nadja acabou protagonizando um atrito com Shay. Tudo começou enquanto estava no quarto com os demais participantes e Cezar Black comentou:

- A Nadja gosta do Shay, pô. Dá para ver que você gosta dele, tem um carinho por ele de amiga, mas você é orgulhosa e não quer assumir.

- Ele não é meu amigo. O Shay é chato, o sorriso dele é falso. Não tem humildade de pedir desculpa, respondeu à peoa.

- Prefiro ter um sorriso falso que deixe o dia das pessoas alegre, do que ser uma cara fechada para não deixar ninguém chegar perto de mim, rebateu Shay.

Em uma conversa sincera com Márcia Fu, Nadja confessou que não tinha a confiança de que conseguiria permanecer no reality rural.

- Todas as Roças acho que vou sair. Não tenho essa autoconfiança de achar que eu vou ficar. E queria ter. Falo muito, você vê que falei até besteira. Penso alto. As pessoas acham que sou doida, que estou falando. Sou igual minha mãe, penso as coisas e falo. Meio achismo. Acabo falando besteira e o que não é.

As pessoas ainda comentaram que o enfermeiro ficou mal com a saída de Kally, mas a ex-jogadora de vôlei admitiu a Nadja que não gostou nenhum pouco que Black tenha sido salvo da eliminação.

- Eu não fiquei feliz, não. Não gostei, não. Não posso ser hipócrita. Detesto ser hipócrita. Não adianta, que comigo não tem essa.

Cezar também teve seu momento de desabafo sobre o jogo. O profissional da saúde contou a Shay como está:

- Eu estou muito bem, voltando a ser eu mesmo. Estou mais tranquilo, estou mais sereno, com mais cuidado com as pessoas, o clima na casa está muito bom. A gente está conseguindo manter um jogo bem jogado, mas com respeito e empatia com o outro.