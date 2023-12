Bruna Biancardi desmente boatos de que estaria usando aliança de noivado com Neymar Jr. e diz que joia foi levada no assalto em sua casa

Bruna Biancardi usou as redes sociais na última quinta-feira, dia 7, para esclarecer a última polêmica envolvendo seu nome. Através dos Stories, ela desmentiu os boatos de que estaria usando sua aliança de noivado com Neymar Jr..

Para começar, ela explicou a procedência do anel que tanto causou polêmica na web:

- A que ponto chegamos, hein, internet? Eu vir aqui para explicar os meus anéis. Caraca, que preguiça. Só para deixar explicado de uma vez por todas: isso aqui é anel, não é uma aliança. É um anel que minhas melhores amigas me deram. Até postei aqui no dia, fizemos uma comemoraçãozinha e elas me deram de presente.

Continuando, Bruna, que anunciou recentemente o término com o jogador, continuou dizendo que a joia foi levada no assalto que foi feito em sua casa logo após o nascimento de Mavie.

- A aliança que eu usava era nesta mão [esquerda]. Inclusive, no assalto na minha casa, levaram a aliança, levaram todas as minhas coisas, joias, bijuterias, todas as coisas. Nem tem como eu usar aliança, porque ela foi levada. Me deem um descansinho, por favor. Parem de me xingar porque voltei a usar aliança, sendo que nem aliança eu tenho. Que preguiça.

Eita!