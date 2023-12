Pacers eliminam Bucks e encaram Lakers na final da NBA Cup

Grande surpresa desta primeira edição da NBA Cup, o Indiana Pacers fez mais uma vítima na noite desta quinta-feira. Jogando em Las Vegas, despachou o favorito Milwaukee Bucks por 128 a 119 e confirmou sua vaga na final. O adversário será o Los Angeles Lakers, de LeBron James, que despachou o New Orleans Pelicans.

Em Milwaukee, Giannis Antetokounmpo fez a sua parte, com um "double-double" de 37 pontos e 10 rebotes. Damian Lillard disparou 24 pontos e Khris Middleton contribuiu com 20. Mas o trio foi ofuscado pelo sólido jogo coletivo dos Pacers. Tyrese Haliburton, mais uma vez, comandou o time, com dois dígitos em dois fundamentos: 27 pontos e 15 assistências.

Myles Turner também se destacou em dois quesitos: 26 pontos e 10 rebotes. Além da dupla, Obi Toppin anotou 14 pontos, enquanto Isaiah Jackson saiu do banco de reservas para marcar 11. E Buddy Hield quase chegou a um "double-double" com seus oito pontos e 11 rebotes.

"Estamos jogando do jeito certo e estamos chocando o mundo neste momento. Vamos continuar a fazer isso. Enquanto continuarmos a jogar deste jeito, sabemos que estaremos 'dentro' em cada jogo de basquete", disse Haliburton, maior motor do time nesta NBA Cup.

O resultado eliminou os Bucks da competição de mata-mata da NBA. O time de Milwaukee é um dos favoritos ao título da própria NBA, dono da terceira melhor campanha da temporada regular até agora. Já os Pacers ocupam somente o sexto lugar da Conferência Leste.

Também em Las Vegas, os Lakers impuseram dura derrota ao New Orleans Pelicans ao vencerem por 133 a 89. LeBron foi o líder da equipe de Los Angeles. Cestinha do jogo, anotou 30 pontos. E ainda registrou oito assistências e cinco rebotes. Anthony Davis obteve um "double-double" de 16 pontos e 15 rebotes.

Do lado dos Pelicans, o destaque foi Trey Murphy III, que saiu do banco de reservas para ser o cestinha da partida, com 14 pontos. Zion Williamson contribuiu com 13.

"Acho que estamos começando a sentir o que precisamos fazer para nos tornarmos um time que vença mais jogos, que seja consistente. Defensivamente, estamos de fato começando a perceber que, precisamos nos defender bem em cada noite. Quando nos defendemos, nos damos a chance de vencer em cada partida", comentou LeBron.

Em franca recuperação nesta temporada, os Lakers já ocupam o quarto lugar da Conferência Oeste, com retrospecto de 14 vitórias e nove derrotas. Os Pacers, rival dos Lakers na decisão, têm 12 triunfos e oito revezes. A grande final entre as duas equipes está marcada para a noite de sábado, em jogo único, em Las Vegas.

Confira os resultados da noite desta quinta-feira:

Milwaukee Bucks 119 x 128 Indiana Pacers

Los Angeles Lakers 133 x 89 New Orleans Pelicans

