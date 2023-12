BC da Índia deixa juro básico inalterado em 6,50% pela 5ª vez seguida

O Banco Central da Índia (RBI, pela sigla em inglês) decidiu manter sua taxa básica de juros em 6,50%, após concluir reunião de política monetária nesta sexta-feira (8). A decisão veio em linha com a expectativa de 10 analistas consultados pelo The Wall Street Journal. Trata-se da quinta vez consecutiva em que o juro básico fica inalterado. Em comunicado, o presidente do RBI, Shaktikanta Das, reiterou que a instituição continuará focada na "retirada de acomodação" para garantir que a inflação fique dentro da meta de 2% a 6%. A taxa anual de inflação na Índia em outubro foi de 4,9%, mostrando desaceleração ante setembro (5%) e agosto (6,8%). Fonte: Dow Jones Newswires.