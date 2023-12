Copa América 2024: Conmebol define grupos e adversários da seleção brasileira nos EUA

A Conmebol sorteou nesta quinta-feira os grupos da Copa América 2024 no complexo James L. Knight Center, em Miami. A competição será disputada nos Estados Unidos entre os dias 20 de junho e 14 de julho. Ao todo, 16 seleções vão participar do torneio, sendo 10 representantes da América do Sul e outras seis das Américas do Norte, Central e Caribe (Concacaf).

Este será o primeiro grande evento entre seleções que os Estados Unidos abrigarão como preparação para a Copa do Mundo de 2026, que será sediada no país em parceria com o México e o Canadá. Em 2025, ainda está prevista a celebração do Mundial de Clubes com 32 equipes.

O evento ficou marcado por uma atrapalhada da organização no momento do sorteio, com o quarto integrante dos grupos sendo alterado para que o sorteio fosse cumprido de acordo com as regras estabelecidas antecipadamente. O representante brasileiro no evento foi Ronaldinho Gaúcho. Ainda esteve em Miami o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

A seleção brasileira está no Grupo D e vai enfrentar Colômbia, Paraguai e uma seleção da Concacaf, que pode ser Costa Rica ou Honduras. O jogo de abertura será entre a Argentina, atual campeã mundial e continental, e Canadá ou Trinidad e Tobago, na Mercedes-Benz Arena, em Atlanta, na Geórgia.

O Brasil, que vive uma incerteza diante da notícia da destituição do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, em uma ação judicial, não tem garantia de qual técnico comandará a seleção. De acordo com a gestão de Ednaldo, o italiano Carlo Ancelotti deve assumir o comando para o torneio, ao término do seu vínculo com o Real Madrid.

Duas vagas ainda estão em aberto e serão definidas apenas em março. Quatro seleções da Concacaf se enfrentam em jogo único na repescagem. As duas partidas serão realizadas no Texas, no Toyota Stadium. O Canadá mede forças com Trinidad e Tobago, enquanto Honduras e Costa Rica decidem o último posto.

Veja como ficaram os grupos da Copa América 2024

Grupo A: Argentina, Peru, Chile e Concacaf 5 (Canadá ou Trinidad e Tobago)

Grupo B: México, Equador, Venezuela e Jamaica

Grupo C: EUA, Uruguai, Panamá e Bolívia

Grupo D: Brasil, Colômbia, Paraguai e Concacaf 6 (Honduras ou Costa Rica)

Calendário de jogos da seleção brasileira na Copa América 2024

24/06 - Brasil x Costa Rica/Honduras- SoFi Stadium, em Inglewood, Califórnia

28/06 - Paraguai x Brasil - Allegiant Stadium, em Las Vegas, Nevada

02/07 - Brasil x Colômbia - Levis Stadium, em Santa Clara, Califórnia

Confira os estádios que receberão a Copa América 2024

Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada

AT&T Stadium, Arlington, Texas

Bank of America Stadium, Charlotte, Carolina do Norte

Childrens Mercy Park, Kansas City, Kansas

Exploria Stadium, Orlando, Flórida

GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City, Missouri

Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Flórida

Levis Stadium, Santa Clara, Califórnia

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Geórgia

MetLife Stadium, East Rutherford, Nova Jersey

NRG Stadium, Houston, Texas

Q2 Stadium, Austin, Texas

SoFi Stadium, Inglewood, Califórnia

State Farm Stadium, Glendale, Arizona