Saulo Pôncio é preso em Orlando, nos EUA, diz polícia

O influenciador Saulo Poncio foi preso em Orlando, nos Estados Unidos, em 4 de novembro. O Gabinete do Xerife do Condado de Orange confirmou a informação ao Estadão nesta quinta-feira, 7. Contudo, o órgão não deu mais detalhes sobre o motivo da prisão. A reportagem também tentou contato com a assessoria de Saulo, mas não teve retorno.

"Esta pessoa foi presa com base em um mandado de Las Vegas. Não podemos confirmar suas acusações exatas", disse a polícia em comunicado enviado por e-mail ao ser questionada se Poncio foi preso.

O Estadão tentou contato com a polícia de Las Vegas para entender o que motivou a prisão, saber se ele continua detido ou se pagou fiança, mas não teve retorno até o momento desta publicação. A matéria será atualizada quando tiver mais informações.

A reportagem também tentou contato com a assessoria de Saulo, sem resposta. O espaço segue aberto para manifestação.