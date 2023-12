Governo federal conhece Fila Zero de Santo André

O Ministério da Saúde enviou representante para conhecer programas colocados em prática pela Secretaria de Saúde de Santo André e que têm gerado bons resultados, como o Fila Zero, o Consultório na Rua, além da ampliação das equipes de ESFs (Estratégia Saúde da Família) que atuam nas unidades básicas e que realizam acompanhamento mais próximo dos pacientes, incluindo visitas domiciliares. A visita técnica durou dois dias e serviu também para aproximar o município do governo federal.

O foco da visita foi a APS (Atenção Primária à Saúde), responsável pelas unidades básicas. Em agosto, a partir de uma reorganização territorial, Santo André pleiteou o envio de R$ 84 milhões anuais por parte do Governo Federal que serão usados para ampliar o número de equipes de estratégia da família, chegando a bairros que não tinham cobertura. Com a contratação de 142 ACSs (Agentes Comunitários de Saúde), o município já passou de 50% para 75% de cobertura das ESFs e a expectativa é alcançar 100% até 2026.

“Ficamos extremamente honrados em receber a visita do Ministério da Saúde que se interessou em conhecer mais de perto programas que colocamos em prática e que têm feito a diferença na saúde pública de Santo André. O Fila Zero, por exemplo, fez a fila andar, literalmente, com mais de 400 mil atendimentos realizados apenas neste ano. Nas unidades básicas, a consulta é marcada com menos de 30 dias, muitas vezes o munícipe já consegue atendimento na mesma semana. Foi uma grande transformação, mas sabemos que ainda tem muita coisa pela frente”, comentou o secretário de Saúde, Gilvan Junior.