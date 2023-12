Altas temperaturas e falta de protetor alertam para riscos de câncer de pele

As contínuas ondas de calor durante os últimos meses expandiram a exposição das pessoas ao sol e aos raios UV (ultravioletas). Sem a proteção adequada, feita principalmente com filtro solar, os riscos de contrair câncer de pele podem aumentar. No Grande ABC, ao menos 167 pessoas foram diagnosticadas com a doença neste ano. Os dados são referentes a casos de melanoma maligno e outras neoplasias malignas da pele registrados no DataSus, departamento de informática do Sistema Único de Saúde do Brasil.



O número indica queda de 32,3% em comparação ao período de janeiro a novembro de 2022. Apesar do recuo, os índices não descartam a importância do cuidado reforçado ainda mais em dias ensolarados com temperaturas tão altas. Hoje, por exemplo, a máxima na região pode chegar a 31ºC.



Durante esse mês, os alertas se intensificam com a campanha Dezembro Laranja, criada pela SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia ) para disseminar informações sobre prevenção e cuidado com a doença. Pelo fato do câncer de pele ser o tumor mais comum no Brasil, o dermatologista Antônio Lui, do Hospital Santa Casa de Mauá, explica que as consultas dermatológicas devem fazer parte do check-up anual de todas as pessoas. “Apesar das taxas de mortalidade, se diagnosticados precocemente, todos os tipos de câncer de pele, apresentam taxas de cura de mais de 90%. Ao notar uma pinta, mancha ou verruga é importante procurar um médico para o diagnóstico.”



O câncer de pele pode ser classificado como melanoma (mais raro) ou não melanoma (mais frequente, menos grave e pode causar deformações no corpo), informa o INCA (Instituto Nacional de Câncer). Segundo dados divulgados pela UE (União Europeia), 2023 será o ano mais quente registrado da história graças ao El Niño e a crise climática. Esse contexto pode ser proprício para o aumento dos casos da doença.



“O principal fator causador do câncer de pele é o excesso de exposição à radiação solar. Quando a exposição for maior que 15 minutos, é necessário usar outros mecanismos de fotoproteção, como roupas e chapéus”, explica o dermatologista Guilherme Bueno, membro da SBD e CEO da Clínica Vitta.



De acordo com o especialista, os cuidados com a pele devem ser tomados o mais cedo possível, principalmente com crianças e adolescentes. “Cerca de 80% da radiação solar que tomamos durante a vida toda é durante as duas primeiras décadas.” Os grupos de risco para essa doença são “pessoas com histórico da doença na família e com cor da pele clara, que se queimam com facilidade”, explica o dermatologista Bueno.



No Grande ABC, o atendimento inicial para o diagnóstico de câncer de pele acontece nas UBS (Unidades Básicas de Saúde) – porta de entrada do sistema de saúde. Depois, caso necessário, é feito o encaminhamento para os CMEs (Centros Médicos de Especialidades) para avaliação com dermatologista.