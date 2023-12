Santo André estreia no Paulistão contra o São Paulo; Tigre pega Ituano

A FPF (Federação Paulista de Futebol) divulgou a tabela do Campeonato Paulista 2024.



A competição começa no dia 21 de janeiro com as seguintes partidas: São Paulo x Santo André; São Bernardo FC x Ituano; RB Bragantino x Água Santa; Corinthians x Guarani; Botafogo x Santos; Novorizontino x Palmeiras; Inter de Limeira x Portuguesa; Ponte Preta x Mirassol.



A segunda rodada será em 24 de janeiro com Santo André x Novorizontino; Água Santa x Botafogo; Guarani x São Bernardo FC. Os horários das partidas ainda não foram definidos.