Seleção do Diário tem Suárez como o melhor do Brasileirão

O Campeonato Brasileiro chegou ao fim nesta quarta-feira (6) com o Palmeiras campeão, seguido por Grêmio, Atlético-MG, Flamengo, Botafogo e RB Bragantino. A competição, que até a 30ª rodada parecia encaminhada com expectativa de ser definida com pelo menos quatro jogos de antecedência, acabou ganhando episódios emocionantes na reta final, quando o Botafogo definitivamente perdeu a larga vantagem que possuía para seus adversários e foi ultrapassado.

No Brasileirão, ao todo, foram disputadas 380 partidas, sendo marcados 946 gols (média de 2,49 por jogo), com 178 vitórios dos donos da casa (47%), 104 vitórias dos visitantes (27%) e 98 empates (26%). O resultado mais comum durante o campeonato foi 1 a 0. A maior goleada foi 7 a 1, registrada no dia 22 de outubro, na 27ª rodada. Outros resultados que chamaram a atenção foram o 5 a 0 do Palmeiras sobre o São Paulo; a derrota do Corinthians para o Bahia por 5 a 1; o empate em 4 a 4 entre Corinthians e Grêmio; e os fatídicos 4 a 3 entre Botafogo e Palmeiras e Botafogo e Grêmio, resultados que desestabilizaram totalmente o Fogão e mudaram o rumo do campeonato.

Diante desses elementos que fizeram da competição uma das mais disputadas da história, a editoria de Esportes do Diário fez a seleção dos melhores do Brasileirão 2023 (veja a seleção do Diário na arte abaixo).

Começando pelo gol, o escolhido foi Lucas Perri, do Botafogo. fazendo parte da quarta melhor defesa do campeonato. Atuou em todas as partidas e seu desempenho lhe rendeu convocação para Seleção Brasileira. Na lateral-direita, o escolhido é Mayke, que usou de sua versatilidade para ajudar o Palmeiras. Já na zaga, os detaques foram Murilo, fundamental para a consistência defensiva palmeirense, e Léo Ortiz, capitão do RB Bragantino que teve a terceira melhor defesa da competição. Na latera-esquerda, o destaque é Juninho Capixaba, também do Bragantino, com destaque nas transações ofensivas e também dando segurança na marcação.

Partindo para o meio-campo, o Diário escolheu Zé Rafael, um dos nomes de maior constância do Palmeiras com o incrível aproveitamento de 87% de acerto de passe, além de 81 desarmes. Pulgar, meia chileno do Flamengo responsável por importantes assistências e grande número de roubadas de bola, além de Alan Patrick, do Internacional, que mesmo com uma campanha fraca do Colorado, deu um toque de qualidade na produção ofensiva dos gaúchos, participando de 34 jogos.

No ataque, as escolhas foram Hulk, do Atlético-MG, que marcou 15 gols, deu 11 assistências e foi um dos jogadores que mais participou diretamente de jogadas de gol, Paulinho, também do Atlético-MG, artilheiro da competição com 20 gols e decisivo para a equipe, além do uruguaio Suárez, do Grêmio, determinante para o vice-campeonato do tricolor gaúcho, fazendo 17 gols, com 11 assistências em 33 jogos.

A revelação escolhida é o meia Gabriel Moscardo, do Corinthians, por sua força de marcação com imposição física e saída rápida de bola com passe de qualidade na transição meio-campo e ataque.

Por fim, Abel Ferreira, do Palmeiras, é disparado o melhor técnico. Capaz de reiventar a equipe, tirar aquele algo a mais de cada jogador, e montar uma postura tática conforme o adversário.