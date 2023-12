Após sobreviver em acidente, Jeremy Renner mostra aparelho que ajuda na circulação sanguínea das pernas

Jeremy Renner provou ser um super-herói ao ter sobrevivido a um acidente que quebrou 30 ossos de seu corpo. Quase um ano depois do ocorrido, o ator teve uma recuperação impressionante e vem compartilhando sua melhora em suas redes.

A atualização mais recente do ator é um aparelho que o ajuda a superar voos de longa distância. Isso porque o dispositivo ajuda na circulação sanguínea das pernas, lugar que o ator poderia correr riscos caso ficasse muitas horas sentado em uma poltrona de avião.

O intérprete do Gavião Arqueiro mostrou que a espécie de tornozeleira elétrica que usou ao viajar para Nova York se tratava do aparelho que o ajudou a suportar tantas horas de voo.

Relembre o acidente

No dia 1° de janeiro de 2023, Jeremy Renner foi atropelado por um limpa-neve e quase perdeu a vida no acidente. O ator, acostumado a viver personagens heroicos como o Gavião Arqueiro do universo da Marvel, demonstrou que leva a sério a coragem na vida real também.

No acidente, Renner impediu que o seu sobrinho fosse atropelado pelo veículo, que pode chegar a três metros de altura e pesar quase sete toneladas. Na época, a máquina estava sendo usada para retirar a neve acumulada nas ruas de Reno, nos Estados Unidos.