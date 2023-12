Flávia Alessandra aparece com bolsa avaliada em 25 mil reais ao embarcar no aeroporto Santos Dumont

Quem pode, pode, né? Nesta quinta-feira, dia 07, a atriz Flávia Alessandra foi vista embarcando no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Não se sabe o destino da artista, mas que ela arrasou ao desfilar com sua bolsa avaliada em mais de 20 mil reais, ela arrasou!

Acompanhada de uma mala prata cheia de figurinhas, Flávia Alessandra ainda carregava uma bolsa preta da marca de luxo Louis Vuitton. Para complementar, levava em seu ombro uma bolsa cinza da marca espanhola Loewe - essa última, avaliada em mais de 10 mil reais!

Aos 49 anos de idade, a celebridade é casada com o apresentador Otaviano Costa e têm uma filha de 23 anos de idade, Giulia Costa, fruto de seu relacionamento com o saudoso diretor de TV Marcos Paulo, que morreu em 2012.

Mas, afinal, o que ela leva em sua singela bolsa de luxo?

- Nós temos uma câmera fotográfica, daquelas antiguinhas, que eu achei na mudança e aí eu trouxe para conseguir comprar carregador, bateria. E como se não bastasse, eu achei outra também. Claro, porque em mudança a gente acha as coisas, explicou Flávia Alessandra em postagem feita através das redes socias na última quarta-feira, dia 06.

Como uma refém das redes sociais, a artista ainda destacou que está precavida e nunca fica sem bateria ao sair de casa:

- Temos carregador, além de três baterias extras, porque posso ficar sem tudo, menos sem telefone.

Ainda mais, carrega consigo um kit de sobrevivência que contém uma escova de dente, fio dental, kit de remédios, lixa de unha, óleos essenciais, além de como balas, chicletes e chá.

- Tem um mundo aqui dentro. Não é assim normalmente, gente, eu juro que não é. Mas eu tô me mudando, brincou ao finalizar.